Coppa America: Oracle vince l'ottava regata e annulla la penalizzazione

I detentori americani del Team Oracle hanno vinto l'ottava regata della finale di Coppa America, battendo nettamente gli sfidanti neo-zelandesi del Team New Zealand. Si è trattato dell'unica regata della giornata: la nona della finale e seconda della giornata non si è infatti potuta disputare a causa del vento troppo forte. Per Oracle è la seconda vittoria dall'inizio della competizione. Il punteggio complessivo non risulta comunque modificato e rimane di 6-0 a favore dei neo-zelandesi.

Oracle è stata infatti penalizzata per aver 'truccato' la barca durante le World Series disputate l'anno scorso con i catamarani più piccoli. Oracle dovrebbe quindi vincere ancora 9 regate per conservare la Coppa America conquistata nel 2010 a Valencia.