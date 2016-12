Coppa America: New Zealand mette in riga Oracle

Nella 34/a edizione di Coppa America di vela i detentori statunitensi di Oracle Team Usa incassano altre due sconfitte dagli sfidanti neozelandesi di Emirates Team New Zealand. I 'kiwi' hanno vinto sei delle sette regate finora disputate ma il punteggio ufficiale resta fissato sul 6-0 per la penalizzazione inflitta a Oracle. New Zealand è così a tre punti dalla vittoria. Quasi impossibile per gli statunitensi difendere il titolo.