America's Cup, New Zeland vince la quinta regata

Sembra già segnato il destino della Coppa America di vela. A San Francisco, infatti, Emirates Team New Zealand ha vinto anche la quinta regata della finale contro il defender americano Oracle Team Usa. A questo punto i "kiwi" si sono portato in vantaggio per 4-1 nel computo complessivo. La sesta regata non si è disputata perché gli americani hanno chiesto e ottenuto di rinviarla, cosa concessa dal regolamento, ma solo per una volta.