Vela, Coppa America: tris New Zealand, ma Oracle reagisce

Prosegue inarrestabile la marcia di New Zealand nella finale della 34esima edizione della Coppa America di vela. Il team neozelandese vince anche la terza regata contro gli americani di Oracle, che riescono però a trovare il punto nella quarta. La serie, che si disputa al meglio delle 17 regate, è ora sul 3-1. Oracle, in realtà, è a -1 considerato che deve scontare una penalità inflitta per alcune irregolarità commesse nel 2012.