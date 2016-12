Louis Vuitton Cup: New Zealand prende il largo su Oracle

Parte col piede giusto la finale di Coppa America per Team New Zealand: i Kiwi hanno vinto le prime due regate della finale della Louis Vuitton Cup, portandosi così sul 2-0 contro Oracle. Subito una dimostrazione di netta superiorità, con Emirates in testa dall'inizio alla fine in entrambe le regate: 36 minuti il distacco nella prima, 52 nella seconda. Insomma, per ora tra le due contendenti c'è un abisso.