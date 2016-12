Coppa America 2013: Luna Rossa perde ancora ed è fuori

Niente da fare per Luna Rossa che dice addio alla Coppa America 2013 . Il catamarano di Prada viene sconfitto nell'ottava regata della finale di Louis Vuitton Cup da Emirates New Zealand. Nella baia di San Francisco si chiude la serie: 7-1. I neozelandesi sono troppo forti e si presentano sul traguardo con un vantaggio di 3'20'' sulla barca italiana. Emirates contenderà dal prossimo 7 settembre l'edizione numero 34 dell'America's Cup a Bmw Oracke .

La regata, rinviata sabato a causa del forte vento che soffiava sulla baia, aderisce perfettamente al canovaccio immaginato. Non ci sono sorprese. Emirates dà spettacolo, allunga e scappa via. Luna Rossa ci prova, ma non ha la velocità giusta per impensierire gli avversari. Su otto regate il team italiano è riuscito a conquistare un solo punto, in occasione della seconda prova, quando il catamarano di Emirates si è ritirato a causa di un problema idraulico.