Vela: Luna Rosa ancora ko, 6-1 per New Zealand

Luna Rossa ancora in ritardo di due minuti, 1'58" per la precisione. New Zealand ha conquistato anche la 7.a regata della finale della Louis Vuitton Cup portandosi in vantaggio 6-1. Ora i Kiwi sono a un passo dallo sfidare Oracle nella 34.esima America's cup . A San Francisco ancora una regata senza storia: i neozelandesi che hanno raggiunto una velocità di 47,18 nodi (87,3 km/h) migliorando di quasi tre nodi il precedente primato che gli apparteneva.

Iain Murray, direttore di regata della 34.esima America's cup di vela, ha decretato la vittoria di Luna Rossa Piranha, nelle World series 2012/13: il team italiano si e' aggiudicato il circuito preparatorio alla Louis Vuitton cup e la relativa classifica generale di flotta. La graduatoria delle sfide disputate con la formula del match race, invece, e' andata agli svedesi di Artemis. Emirates team New Zealand ha infine vinto il circuito 2012. Le graduatorie sono state riviste e corrette dopo il ritiro di Oracle, per la modifica illegale dei catamarani. Gli statunitensi, 'defender' della Coppa America, adesso, rischiano di essere squalificati: del loro caso si sta occupando la giuria, a San Francisco. Una magra consolazione per Luna Rossa che non può in ogni caso annacquare la delusione per il 6-1 subito finora dai Kiwi, nella finale della Louis Vuitton cup. In ogni caso, si tratta di un bel riconoscimento al lavoro svolto da tutto il team di Patrizio Bertelli, sebbene le World series si siano disputate sui catamarani Ac45 e non sui maxi Ac72 utilizzati per la Louis Vuitton cup e che verranno riproposti nella finale della 34.esima America's cup, a partire dai primi giorni di settembre. Le 'Series' si sono disputate anche nei mari italiani, nel golfo di Napoli (due tappe) e anche a Venezia (una).