Louis Vuitton Cup: New Zeland batte ancora Luna Rossa

Nulla da fare per Luna Rossa: Emirates Team New Zealand è troppo forte. Nella baia di San Francisco altra pesante sconfitta per l'imbarcazione italiana nella sesta regata di finale della Louis Vuitton Cup. I neozelandesi hanno dominato chiudendo con un minuto e 57" di vantaggio. Ora i Kiwi conducono 5-1 la serie: per sfidare Oracle bastano solo 2 punti. Per Luna Rossa sembra impossibile la rimonta.