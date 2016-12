Louis Vuitton Cup: New Zealand allunga sul 4-1

New Zealand si è aggiudicata la quarta e la quinta regata di finale della Louis Vuitton Cup in corso nella baia di San Francisco e ora conduce 4-1 la serie su Luna Rossa. Il catamarano neozelandese ha tagliato il traguardo prima in 25'39", alla media di quasi 27 nodi all'ora, precedendo di 2'17" la barca italiana, quindi in 24'25" (media 28,4 nodi) staccando il Team Prada di 1'27". Team Emirates ha in mano la finalissima.