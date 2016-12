Vela, Louis Vuitton Cup: Luna Rossa si ritira e Team New Zealand avanti 2-1

Luna Rossa ha perso contro Team New Zealand la terza regata di finale della Louis Vuitton Cup di vela: i neozelandesi conducono ora per 2-1. Un guasto meccanico al winch della vela maestra ha costretto la barca italiana al ritiro. Ancora una volta lo skipper di New Zealand Dean Barker ha guidato il suo catamarano a una partenza in vantaggio rispetto a Luna Rossa, che è riuscita a rimanere sempre attaccata ai kiwi prima di alzare bandiera bianca.