Vela, Louis Vuitton Cup: Luna Rossa si rompe e New Zealand avanti 1-0

Comincia male l'avventura di Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup di vela. La barca italiana si rompe ed è costretta al ritiro: New Zealand avanti 1-0 dopo la prima regata. Prima della partenza va ko il sistema di abbassamento e innalzamento della deriva; poi, passata in ritardo la prima boa, viene alzata bandiera bianca. Ma ce n'è anche per gli avversari: prua sott'acqua, persi due uomini, danni in coperta e seconda regata annullata.