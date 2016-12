Vela, Luna Rossa in finale di Luis Vuitton Cup

Luna Rossa vince anche la quarta regata e vola alla finale della Luis Vuitton Cup: battuti gli svedesi di Artemis Racing con un vantaggio di 2'11'', aggiudicandosi la serie 4-0 e sfruttando le tre penalità inflitte alla barca scandinava: lo scafo italiano tornerà in acqua dal 17 al 30 agosto per le regate di finale contro Team New Zealand, che decreteranno lo sfidante di Coppa America. E' la terza finale di Vuitton Cup per il team italiano.

Ora Luna Rossa dovrà vedersela con i favoriti neozelandesi nella lunga serie di regate che decideranno chi sfiderà gli americani di Oracle, defender della America's Cup. Soddisfazione e festa nel team di Luna Rossa. ''Sono molto orgoglioso di questo risultato. Voglio ringraziare l'equipaggio e lo shore team per quello che ha fatto in questi giorni, per lo sviluppo della barca - le parole dello skipper Max Sirena -. Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo era arrivare alla finale della Vuitton Cup e ci siamo arrivati. Contro un team che è andato in acqua un anno e mezzo prima di noi e che ha potuto fare un lungo sviluppo tecnologico della barca. Ora faremo il massimo per farci trovare pronti contro Team New Zealand, in questa terza finale della Vuitton Cup per Luna Rossa''.