America's Cup: Tom Cruise al timone di New Zealand

Un Top Gun per New Zealand. Tom Cruise non si è fatto pregare quando gli è stato proposto di salire sull'imbarcazione dei Kiwi. Dopo aver seguito il siluro tutto nero da spettatore, a bordo di un catamarano, è stato invitato a bordo. Abituato a interpretare ruoli da protagonista negli action-movie, si è dato da fare: con il figlio Connor a fianco, ha girato le manovelle e ha preso per qualche istante in mano il timone "prestatogli" da Dean Barker.