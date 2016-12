Vela, Coppa America: ancora New Zealand, Luna Rossa ko

Nuova sconfitta per Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand. L'imbarcazione neozelandese, nelle acque di San Francisco, ha infatti preceduto di 3'21" quella del team Prada nella regata valida per il quinto round della Louis Vuitton Cup, la competizione che serve per designare lo sfidante di Oracle nelle regate che metteranno in palio la 34esima Coppa America, in programma dal 7 al 22 settembre sempre nelle acque californiane. Grazie a questa vittoria, New Zealand sale a 9 punti contro i 4 di Luna Rossa, mentre gli svedesi di Artemis sono ancora a boccia asciutta. Mancano due regate al termine della prima fase: martedì è in programma la sfida tra i neozelandesi e Artemis, poi sarà la volta di Luna Rossa, l'1 agosto, sfidare l'imbarcazione svedese. A partire dal 6 agosto via alle semifinali.