Emirates vince la regata con velocità record

Emirates Team New Zealand ha intascato il quinto punto nelle qualificazioni per la 34.a Coppa America di vela, completando in solitario il percorso nella baia di San Francisco, vista l'assenza del suo avversario svedese, Artemis, in acqua da martedì. Favorito per la vittoria della Louis Vuitton Cup, il catamarano neozelandese ha chiuso le 9,3 miglia del campo di regata in 23'01'', toccando la velocità di 44,15 nodi (81,76 km/h), un record per un AC72.