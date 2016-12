America's Cup, Luna Rossa conquista il secondo punto

Luna Rossa conquista il 2° punto nella Louis Vuitton Cup, competizione in corso nella baia di San Francisco che designerà lo sfidante di Oracle nella Coppa America. Per la seconda volta l'imbarcazione italiana è scesa in acqua da sola per via del nuovo forfait di Artemis Racing: il team svedese è ancora impegnato nelle riparazioni dell'AC72 dopo il tragico incidente in mare di due mesi fa in cui perse la vita un componente dell'equipaggio.