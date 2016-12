Vela, Coppa America: New Zealand a punteggio pieno

Team New Zealand corre forte verso la conquista della Louis-Vuitton Cup, torneo di selezione dello sfidante del detentore della Coppa America di vela. Il catamarano 'kiwi' ha conquistato il quarto punto in altrettante regate nelle acque della baia di San Francisco chiudendo la prova in 25'56" approfittando del forfait degli svedesi di Artemis, che anche questa volta hanno deciso di non scendere in gara visto che il proprio AC72 non è pronto.