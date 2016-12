Vela, Coppa America: New Zealand brucia Luna Rossa

Vani i tentativi di recuperare da parte del Team Prada, guidato da Chris Draper, che è persino incorso in una penalità, ovvero in un rallentamento imposto dai giudici durante la gara. I kiwi hanno trionfato dopo una cavalcata di 45 minuti su un campo di regata di circa 16 miglia marine (quasi 30 chilometri). Pronostico della vigilia pienamente rispettato, quindi, considerato che Emirates Team New Zealand è di gran lunga l'imbarcazione favorita in questa Louis Vuitton Cup. Il prossimo banco di prova attendibile è fissato per domenica 21 luglio, quando andrà in scena la rivincita con Luna Rossa. L'imbarcazione italiana ha una settimana di tempo per preparare il riscatto e per cambiare l'inerzia di una competizione che sembra avere già avere un padrone. Chi vince la Louis Vuitton Cup sfiderà Oracle, sempre nelle acque di San Francisco, nella 34esima edizione della Coppa America dal 7 al 21 settembre.