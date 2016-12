Coppa America: accolto ricorso Luna Rossa

La Giuria Internazionale ha dato ragione a Luna Rossa. L'organismo ha stabilito che Iain Murray, direttore di regata della Louis Vuitton Cup, non possiede l'autorità per cambiare le regole di stazza senza il consenso unanime dei team. Andranno applicate le regole di classe precedenti e a settembre Oracle, detentrice della America's Cup, non potrà utilizzare i timoni usati nell'ultimo mese. Il team italiano, assieme a Team New Zealand, qualche giorno fa aveva presentato ricorso contro le modifiche del regolamento e, in segno di protesta, aveva deciso di non partecipare alla prima regata della Louis Vitton Cup partita domenica scorsa, da cui a fine agosto uscirà lo sfidante di Oracle. Oggi è arrivata la retromarcia: già prima del verdetto della giuria, il team Prada aveva annunciato che sarebbe comunque sceso in acqua per la seconda regata a prescindere dal verdetto della giuria.