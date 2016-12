Coppa America: Luna Rossa ferma la protesta contro la giuria

Luna Rossa gareggerà in Coppa America . Dopo aver rinunciato per protesta contro la giuria alla prima regata col Team New Zealand (era in programma domenica scorsa), il team italiano ha comunicato la sua decisione "di proseguire la propria partecipazione alle regate della competizione velica, a San Francisco". Fra poche ore è atteso l'esito del ricorso presentato dal team Prada sulle modifiche regolamentari che avvantaggerebbero Oracle .

Luna Rossa, dopo avere ufficializzato la decisione di regatare, farà il proprio esordio nel primo Round Robin della Louis Vuitton cup di vela, la competizione fra gli sfidanti del 'defender' della 34/a America's cup, gli statunitensi di Bmw Oracle racing, alle 21,15 italiane. Il team targato Prada aveva dato forfait per protesta nel primo appuntamento contro Emirates team New Zealand, regalando di fatto un punto a tavolino ai 'Kiwi'. Nella sera italiana lo skipper Max Sirena guiderà il team in una regata in solitaria, dal momento che Artemis di Paul Cayard non potra' scendere in acqua, perche' in questo momento sta ristrutturando l'Ac72 danneggiato un paio di mesi fa da un tragico incidente in cui perse la vita un velista.



Gli svedesi sperano di essere pronti per le semifinali, progammate per agosto. Luna Rossa, dunque navigherà contro se stessa, tuttavia sarà importante verificare il crono del catamarano sul campo di regata nella baia di San Francisco e il suo sviluppo in determinate condizioni di vento. La decisione del sindacato italiano, che gareggia sotto il guidone del Circolo della vela Sicilia di Palermo, prescinde dall'esito del reclamo sul quale la giuria internazionale si pronuncerà stasera. Nei giorni scorsi, il patron Patrizio Bertelli e i suoi avevano annunciato che sarebbero scesi in acqua solo dopo avere conosciuto l'esito del verdetto e invece hanno comunicato che scenderanno ugualmente in acqua.