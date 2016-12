Coppa America, Luna Rossa contro la giuria: d'accordo col Team New Zealand, non farà la prima regata

Polemiche e tensioni ancora prima che si cominci. Max Sirena , skipper di Luna Rossa , ha spiegato che il catamarano italiano, in sintonia col Team New Zealand , domenica non farà la prima regata di Coppa America . "Non siamo d'accordo che si cambino le regole a poche ore dall'inizio - ha spiegato -. E non siamo d'accordo che la Giuria non riesca a darci una risposta prima dell'inizio delle regate". Il riferimento è ai timoni incriminati di Oracle .

Luna Rossa e New Zealand, dunque, si uniscono nella protesta contro la decisione di introdurre delle modifiche di stazza (per ragioni di sicurezza) che avvantaggerebbero Oracle e che in realtà non riguarderebbero la sicurezza. La giuria si esprimerà sulla questione solo lunedì. Dunque, i due catamarani non gareggeranno per evitare che la discesa in acqua possa essere interpretata come l'accettazione delle modifiche regolamentari contestate. Oltre a non andare in acqua contro Team New Zealand, Luna Rossa non si presenterà alla festa di Louis Vuitton in programma venerdì sera a San Francisco. Un evento che, come da tradizione, apre le regate.