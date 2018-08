Tuffi, Tania Cagnotto annuncia: "Torno ad allenarmi per Tokyo"

23/08/2018

Tania Cagnotto tornerà ad allenarsi in autunno con Francesca Dallapè in vista dei Giochi di Tokyo 2020: "Non ne volevo sapere, ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica, anche se - continua - l'oro agli Europei di Glasgow vinto da Elena Bertocchi e Chiara Pellecani mi ha fatto riflettere perché, dovessimo qualificarci, mi dispiacerebbe togliere loro spazio". Sul settimanale Tania ha parlato anche della sua Maya, nata 7 mesi fa.