Tennis, Internazionali d'Italia: avanti Djokovic e Federer

Giornata importante al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia di tennis. Le sorprese sono i ritiri di Andy Murray, per stanchezza, e di Serena Williams, per un problema al gomito destro. Sul campo invece solo conferme con le vittorie di Rafa Nadal, Stan Wawrinka, Roger Federer e Nole Djokovic nel tabellone maschile, e quelle di Maria Sharapova, Simona Halep e Petra Kvitova in quello femminile che vanno ai quarti.