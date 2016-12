Internazionali d'Italia: bene Fognini, Bolelli ko

Buona la prima per Fabio Fognini a Roma. Nel match di debutto agli Internazionali d'Italia il tennista ligure batte in due set lo statunitense Steve Johnson e vola al secondo turno, dove affronterà Grigor Dimitrov: 7-6, 6-3 il punteggio dopo un'ora e 42 minuti. Niente da fare per gli altri azzurri in tabellone: fuori al primo turno Bolelli, Lorenzi e Fabiano . Avanzano Isner, Simon, Kohlschreiber e Monaco.

Sul centrale del Foro Italico, campo che in carriera non gli ha mai dato troppe soddisfazioni, Fognini deve faticare più del previsto per piegare Johnson, specialista del cemento e numero 50 del ranking Atp. Nel primo set l'azzurro deve annullare una palla break nell'ottavo game - l'unica del parziale - e riesce a spuntarla solo al tie-break, che però si aggiudica senza concedere neanche un punto all'americano. Nel secondo Fognini spreca due palle break per salire sul 2-1 e si innervosisce, lanciando più volte per area la racchetta. Fabio però non perde la testa e nell'ottavo gioco riesce finalmente a strappare il servizio all'avversario. L'azzurro sale sul 5-3 e nel game successivo chiude l'incontro al primo match point disponibile con uno splendido pallonetto.



Simone Bolelli si arrende in due set al giovane austriaco Dominic Thiem, che si impone con il punteggio di 7-6, 7-6 dopo due ore di gioco. Battuto in due set anche Paolo Lorenzi, che esce sconfitto per la quarta volta in altrettanti incontri con Pablo Cuevas: 6-3, 6-2 i parziali a favore dell'uruguaiano. Si interrompe al primo turno il sogno di Thomas Fabiano, che si era guadagnato un posto nel tabellone principale partendo dalle qualificazioni. Il pugliese deve lasciare strada a Richard Gasquet: il francese, vincitore all'Estoril qualche settimana fa, si impone 6-1, 7-6.