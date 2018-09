Incredibile agli Us Open, l'arbitro incita Kyrgios. Federer avvisa: "Non si può fare"

01/09/2018

Incredibile episodio durante il secondo turno degli Us Open. Nick Kyrgios, infatti, durante la partita con il francese Pierre-Hugues Herbert (numero 75 Atp), sotto nel punteggio per 6-4 3-0, ha trovato un sostenitore d'eccezione, ovvero l'arbitro. Mohamed Lahyani, uno dei più conosciuti al mondo, durante il primo cambio di campo del secondo set, è infatti sceso dalla sedia per andare a spronare l'australiano. "Voglio aiutarti. Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so": queste le parole pronunciate che hanno scosso New York e tutti gli appassionati di tennis. Kyrgios, evidentemente fuori forma, risponde: "Ok, però al prossimo cambio campo fai venire il fisioterapista (che arriverà poco dopo, ndr)". Il match, in pochi minuti, cambia volto. L'australiano comincia a dominare l'avversario conquistando la qualificazione vincendo i seguenti set 7-6 6-3 6-0. Adesso, per lui, nei sedicesimi, c'è Roger Federer. Lo svizzero ha avvertito: "Quanto accaduto non è consentito, non si può fare".