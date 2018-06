Djokovic dalla furia al balletto: show al Roland Garros

1 giugno 2018

Venerdì ad alta tensione per Novak Djokovic al Roland Garros. Il serbo ha faticato tantissimo per superare in 4 set Roberto Bautista Agut (agli ottavi troverà un altro spagnolo, Verdasco, che ha dominato in 3 set un deludente Grigor Dimitrov). Il serbo è riuscito ad avere la meglio per 6-4 6-7(6) 7-6(4) 6-2, ma nel secondo set ha perso la pazienza spaccando con grande violenza la racchetta (beccandosi i fischi dagli spalti). Poi, a vittoria ottenuta, ha postato un video con uno dei suoi celebri balletti. Questa volta, il gran finale è arrivato a suon di...sculettate.