Wta Wuhan: Pennetta-Hingis, ancora in finale nel doppio

A caccia del primo titolo insieme. Flavia Pennetta e Martina Hingis battono la coppia statunitense formata da Raquel Kops-Jones e Abigail Spears e approdano così all'ultimo atto di doppio del Dongfeng Motor Open, torneo Wta Premier in corso sul cemento di Wuhan, in Cina: 6-4, 6-4 il punteggio in favore del duo italo-elvetico, che giocherà la terza finale negli ultimi tre mesi dopo quelle perse a Eastbourne e agli Us Open.