Us Open: Errani infinita con Venus, Vinci e Lorenzi ko

Sara Errani raggiunge gli ottavi di finale degli Us Open, torneo del Grande Slam in corso a Flushing Meadows battendo al tie-break la tennista di casa Venus Williams soltanto al terzo set al termine di in un tie-break davvero incredibile (6-0, 0-6, 7-6). Fuori invece Roberta Vinci, sconfitta dalla cinese Shuai Peng (6-4, 6-3). In campo maschile eliminato anche Paolo Lorenzi, battuto in tre set (7-6, 6-3, 6-3) dal francese Richard Gasquet.

Davvero un'impresa quella di Sara Errani che, dopo aver dominato il primo set e aver ceduto a 0 nel secondo, riesce a recuperare un break sul 5-3 per l'avversaria nel terzo. Si va così al tie-break: il punto decisivo è quello del 6-5 quando Sarita, al termine di uno scambio epico, riesce a chiudere con una volée di rovescio. Il 7-5, infine, è un gioco da ragazzi per l'italiana che, alla fine dell'incontro, zittisce il pubblico americano. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà la croata Lucic Baroni che si è imposta 7-6, 6-2 sulla numero 2 al mondo, la rumena Halep.



Niente da fare invece per Roberta Vinci che, nel pomeriggio, è uscita di scena per mano della cinese Shuai Peng. L'azzurra, testa di serie numero 28 del torneo, è stata meno lucida della rivale (numero 39 Wta) che già nel secondo turno aveva sconfitto Agnieszka Radwanska. Nel primo set la Peng ha annullato due palle break alla tarantina sul 4-4 mentre nel secondo l’equilibrio è durato solo fino al 3-3.



Tra gli uomini si è fermato al secondo turno anche Paolo Lorenzi, battuto in tre set da Richard Gasquet: 7-6, 6-3, 6-3 in due ore e 18 minuti a favore del francese, che dopo aver sofferto in avvio poi ha dominato senza problemi l'incontro.