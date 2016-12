Us Open: avanti Seppi e Bolelli, fuori Knapp e Giorgi

Un sorriso per gli uomini, una smorfia per le donne. Nel primo turno degli Us Open , ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows, l'Italia può esultare per le vittorie di Andreas Seppi (6-3, 6-1, 6-4 su Stakhovsky) e Simone Bolelli (2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 su Pospisil), ma deve leccarsi le ferite per le sconfitte di Karin Knapp (6-4, 6-3 dalla Pironkova) e soprattutto di Camila Giorgi (1-6, 7-5, 6-3 dalla Rodionova).

Concreta e autorevole la prova di Andreas Seppi, il primo degli azzurri a scendere in campo. L'altoatesino si è sbarazzato con un secco 6-3, 6-1, 6-4 dell'ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 93 del mondo, bissando il successo ottenuto nell'unico confronto in carriera tra i due, a Metz nel 2010. Ora sulla sua strada ci sarà Nick Kyirgios, rivelazione a Wimbledon quando sorprese il mondo facendo fuori Rafa Nadal. Ottimo match anche per Bolelli, costretto ad una maratona di 2 ore e 55 minuti da Vasek Pospisil ma alla fine trionfatore: 2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 il punteggio in favore di Simone, che ora se la vedrà contro il vincente di Robredo-Roger-Vasselin.



Male invece Karin Knapp, subito fuori al primo turno contro la Tsvetana Pironkova: 6-4, 6-3 il punteggio in favore della bulgara numero 54 del mondo, già vincente nell'unico confronto tra le due tenniste, a Stoccarda nel 2006. Male, anzi malissimo, anche Camila Giorgi, sconfitta 1-6, 7-5, 6-3 dalla qualificata australiana Anastasia Radionova: dopo un primo set dominato la bella tennista di Macerata, fresca di 31esima posizione nel ranking Wta, va in tilt e subisce il ritorno dell'avversaria, venendo prematuramente eliminata. Alessandro Franchetti