Tennis, Radwanska posa nuda e viene espulsa dal gruppo cattolico

La tennista polacca Agnieszka Radwanska è stata cacciata da un gruppo cattolico del suo Paese chiamato "Non vergognarti di Gesù", dopo aver posato nuda per l'edizione Body Issue della rivista Espn Magazine. La numero 4 al mondo era apparsa in uno spot tv annunciando: "Ciao, il mio nome è Agnieszka Radwanska e sostengo l'azione Non vergognarti di Gesù. Non vergognarti di credere": ciò non è piaciuto ai fondatori.