Skiroll, aspettando la neve

09/10/2018 di STEFANO GATTI

La Coppa del Mondo di sci nordico inizierà solo nell’ultimo fine settimana di novembre ma la preparazione in vista dell’esordio iridato a Kuusamo in Finlandia è ovviamente a buon punto. In attesa della neve ed a spezzare i faticosi ritiri precampionato la scelta di molti atleti per la fase di rifinitura ricade sullo skiroll. Uno degli eventi internazionali più prestigiosi e ricchi di tradizione della specialità è il Grand Prix Sportful a Feltre (Belluno), giunto quest’anno alla sua quarantesima edizione e dove si sono ritrovati appunto molti atleti delle squadre nazionali, quella italiana in testa. Cancellata causa maltempo la gara sprint, è andata invece regolarmente in scena la cronoscalata da Pedavena a Passo Croce d’Aune, valida anche come campionato italiano assoluto in salita. Nella gara maschile l’andorrano Esteve Irineu Altimiras è andato in progressione, staccando di cinquantaquattro secondi l’azzurro Francesco Defabiani (nuovo campione italiano di tecnica libera in salita).