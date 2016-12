Sci, SuperG Lake Louise: Vonn inarrestabile, Schnarf quarta

6 dicembre 2015

Lindsey Vonn si conferma la regina delle nevi a Lake Louise , vincendo (dopo le due discese di venerdì e sabato) anche il Super Gigante valido come prova di Coppa del Mondo di sci alpino. La statunitense centra il successo numero 70 nella sua carriera chiudendo col tempo di 1'19"79 davanti alle austriache Tamara Tippler (+1"32) e Cornelia Huetter (+1"35). Ottimo quarto posto per l'azzurra Johanna Schnarf , fuori dal podio per soli 14 centesimi.

Per la 31enne di Bressanone si tratta del migliore risultato in carriera in Super Gigante mentre in discesa era salita sul podio nel 2010 con il secondo posto di Crans Montana in Svizzera. La Vonn confeziona invece l'en plein conquistando anche la prova odierna dopo le due discese e balzando in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 300 punti. In difficoltà oggi le altre azzurre con Nadia Fanchini nona a +1"88 dalla Vonn e più indietro Francesca Marsaglia (+2"15), Elena Fanchini (+2"82) ed Elena Curtoni (+2"88). Fuori dopo poche porte, infine, Verena Stuffer.