Sci, Slalom Val d'Isere: Kristoffersen marziano, Gross quinto

11 dicembre 2016

Dopo aver saltato per un problema relativo agli sponsor il primo Slalom Speciale della stagione a Levi, Henrik Kristoffersen si impone di prepotenza nel secondo in Val d'Isere con il tempo complessivo di 1'44"54. Il norvegese rifila 75 centesimi al grande rivale, l'austriaco Marcel Hirscher. Sul terzo gradino del podio sale il russo Alexander Khoroshilov (+1"92). Il primo degli azzurri è Stefano Gross , quinto a +2"47 da Kristoffersen.

Fuori nella seconda manche il vincitore del Gigante di ieri, il francese Alexis Pinturault che aveva chiuso al comando la prima discesa. Kristoffersen si prende così una bella rivincita dopo la mancata partecipazione al primo Slalom della stagione a causa di un conflitto con la propria federazione nazionale per l'esposizione di alcuni sponsor. Il norvegese, terzo nella prima manche, chiude con il miglior tempo nella seconda regolando il Campione del Mondo in carica Marcel Hirscher che resta comunque leader della generale con 440 punti, 156 in più di uno sfortunato Pinturault, fuori dopo poche curve tra l'amarezza del pubblico transalpino. Due gli italiani nei primi 10 con Gross quinto e Manfred Moelgg, autore di una bella rimonta nella seconda manche, settimo (+2"67). Seguono Tommaso Sala 13esimo, Patrick Thaler 14esimo e Giuliano Razzoli 19esimo.