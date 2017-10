Sci, rinviata a maggio la decisione sulla Vonn in gara contro i maschi

4 ottobre 2017

Lindsey Vonn dovrà aspettare ancora per sapere se potrà gareggiare contro i colleghi uomini in una gara della Coppa del mondo di sci alpino. La federazione statunitense ha presentato, in occasione del congresso mondiale apertosi a Zurigo, formale richiesta alla Fis, ma una risposta arriverà non prima del prossimo mese di maggio, quando verrà discussa la proposta avanzata dalla 33enne campionessa americana.

Il direttore di gara del circuito maschile Markus Waldner ha dichiarato che in linea di massima per lui non sarebbe un problema se Lindsey gareggiasse, ma non ha alcun intenzione di prendersi responsabilità in caso di incidenti e sopratutto si chiede come poter gestire questo precedente, visto che giustamente altre atlete potrebbero richiedere la stessa opportunità. La controproposta potrebbe essere averla come ultimo apripista, ma con il suo tempo visibile agli spettatori in pista e in tv.



La Vonn è la donna che ha più successi nella storia della Coppa del mondo. La gara scelta per l'eventuale partecipazione è quella della discesa uomini nel novembre del 2018 a Lake Louise, località canadese dove la campionessa ha già vinto a ripetizione, tanto da venire soprannominata "Lake Lindsey".