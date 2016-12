Sci, Gigante Soelden: Pinturault batte Hirscher, De Aliprandini decimo

23 ottobre 2016

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Alexis Pinturault si prospetta una grande stagione. Il francese trionfa nello slalom gigante di Soelden, prima gara maschile della Coppa del Mondo di sci, rifilando 7 decimi al campione iridato in carica, l'austriaco Marcel Hirscher. Terzo il tedesco Felix Neureuther (+1"37). Decimo il migliore degli italiani, Luca De Aliprandini , protagonista di una bella rimonta nella seconda manche.

Scattato con il pettorale numero 5, Pinturault mette subito le cose in chiaro fin dalla prima manche ottenendo il miglior tempo (1'04"38) proprio davanti ad Hirscher (+0"17). Nella seconda discesa l'austriaco deve compiere un miracolo per rimanere in piedi, si salva ma non riesce comunque ad impensierire il francese che aumenta addirittura il suo vantaggio portandolo a 7 decimi. Neureuther si piazza sul gradino più basso del podio. Quarto lo sloveno Zan Kranjec (+1"44), quinto l'americano Ted Ligety (+1"65). Deludono gli italiani, protagonisti in negativo di una prima manche decisamente sotto tono. L'unico a salvarsi è De Aliprandini che rimonta 12 posizioni nella seconda discesa piazzandosi decimo. Florian Eisath chiude 21esimo (+2"57), Roberto Nani 24esimo (+2"85). Fuori Manfred Moelgg.