Sci, Discesa Lake Louise: vince Stuhec, Goggia splendida seconda

2 dicembre 2016

Secondo podio in carriera per Sofia Goggia, che chiude al secondo posto la prima discesa libera della stagione 2016-17 di Coppa del Mondo di sci alpino a Lake Louise, in Canada. L'azzurra, reduce dal terzo posto nel gigante di Killington, si arrende per 22 centesimi alla slovena Ilka Stuhec che conquista il suo primo successo in 1'45"48. Completa il podio la svedese Kajsa Kling, terza, mentre è quarta la detentrice della coppa in carica Lara Gut.