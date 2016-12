Sci, Discesa Lake Louise: infinita Vonn, ottava Nadia Fanchini

4 dicembre 2015

Lindsey Vonn torna a vincere. La statunitense domina la Discesa Libera di Lake Louise in Canada , valida per la coppa del mondo di sci alpino, scendendo in 1'50"50. A completare il podio sono due austriache, Cornelia Huetter e Ramona Siebenhofer . Male le italiane, la migliore è Nadia Fanchini con l'ottavo tempo, staccata dalla Vonn di 1”59. Subito alle sue spalle Varena Stufer, per lei il ritardo è di 1”70. Molto indietro le altre azzurre.

Lindsey Vonn malgrado un rischio enorme nella parte più difficile della pista di Lake Louise vince per la tredicesima volta la discesa canadese e porta a quota 16 i successi totali su queste nevi. Troppo forte per le avversarie la Vonn, tornata più determinata che mai dopo il lungo infortunio. Con questo successo le vittorie in coppa del mondo diventano 68. Alle sue spalle solo l'austriaca Cornelia Huetter contiene i danni, chiudendo seconda a 58 centesimi, terzo posto per la connazionale Ramona Siebenhofer a 1 secondo e 7 centesimi. Per trovare la prima italiana bisogna scendere fino all'ottavo posto, occupato da Nadia Fanchini che arriva al traguardo con un ritardo di 1 secondo e 59 centesimi. Nona chiude Varena Stufer (1"70). In classifica generale resta saldamente al comando Mikaela Shiffrin con 280 punti.