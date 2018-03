Paralimpiadi 2018, Bertagnolli in esclusiva: "Voglio vincere l'oro" - Guarda che talento: IL VIDEO

Due corpi, uno davanti all'altro. Uno che guida l'altro fino a fondersi, per qualche decina di secondi, in un'unica anima pronta a tutto per salire sulla vetta del pianeta. Giacomo Bertagnolli (a sinistra nella foto), nato a Cavalese il 18 gennaio 1999, è una delle grandi realtà della spedizione azzurra alle Paralimpiadi invernali. Atleta ipovedente dalla nascita a causa di un'atrofia del nervo ottico, per gareggiare (nella categoria B3) ha bisogno di una guida (Fabrizio Casal, suo coetaneo e grande amico) che scia davanti a lui: "Io vedo i pali soltanto all'ultimo istante e più vado veloce, più per me è difficile distinguerli - spiega Bertagnolli a Sportmediaset.it -. Abbiamo un auricolare Bluetooth in entrambi i caschi e questo ci permette di comunicare. Così posso dire a Fabrizio se deve rallentare o andare più veloce, mentre lui può indicarmi in tempo reale le caratteristiche della pista, se ci sono dossi, etc...". Vederli scendere insieme, considerate queste condizioni, è letteralmente impressionante e chiunque può rendersene conto guardando il nostro video pubblicato qui sotto.