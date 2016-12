Sci, slalom Meribel: secondo Razzoli, en plein Hirscher

Chiude la stagione al meglio Giuliano Razzoli che, dopo il secondo posto di una settimana fa a Kranjska Gora, si ripete sulle nevi di Meribel, sede delle finali della stagione. L'azzurro, quinto nella prima manche dove in testa c'era Stefano Gross, poi sesto alla fine, si è arreso solo al fenomeno Marcel Hischer. L'austriaco, 31 vittorie in carriera, 8 in questa annata, ha conquistato così la coppa di specialità, la terza di fila dopo quelle del 2013 e del 2014 e la seconda quest'anno dopo quella di gigante (due, 2012 e 2015), ma soprattutto ha fatto sua la Coppa del Mondo generale.



Il fenomeno austriaco era già sicuro del trofeo prima del via vista la rinuncia del norvegese Kjetil Jansrud a gareggiare in slalom, disciplina non sua, ma è riuscito a celebrarla con il successo nell'ultima gara della stagione. Per Hirscher, 26 anni, si tratta della quarta 'Coppa di Cristallo' in carriera, quattro di fila dal 2012 al 2015. Il punto esclamativo dell'austriaco mette fine all'annata 2015 dello sci alpino maschile, una stagione che ha visto il dualismo tra Hirscher appunto e il norvegese Jansrud, il primo re delle discipline tecniche, il secondo di quelle veloci (vincitore della Coppa di discesa e di superG).