CaSTA 2015: gigante uomini a Nicola Pittino

Con la partenza dei plotoni questa mattina da San Candido poco dopo le 7 sono iniziate le gare della 67^ edizione dei campionati sciistici delle Truppe Alpine. I reparti sono stati impegnati in un movimento di oltre 23 chilometri con un dislivello di quasi 1.000 metri, durante il quale hanno dovuto sostenere ancheprove di tiro, movimento a cronometro, ricerca e soccorso di travolti da valanga e slalom. Intanto sulla pista Porzen di Sesto si sono assegnati i primi titoli di Campione italiano dell’Esercito nello slalom gigante; in campo maschile la vittoria è andata al 1° maresciallo Nicola Pittino del 3° reggimento artiglieria da montagna di Tolmezzo, mentre a imporsi tra le donne è stata Giulia Monaco, allieva della scuola sottufficiali dell’Esercito di Viterbo. Sempre nella mattinata, a Dobbiaco, si è disputata la gara di sci nordico (15 km maschile e 10 km femminile in tecnica libera) valida per l’assegnazione, venerdì, dei trofei dell’Amicizia e Interforze.