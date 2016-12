Sci, slalom Schladming: vince Khoroshilov, ma è grande Gross

Va ad Alexander Khoroshilov lo slalom speciale di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. Il russo domina la prima manche e tiene nella seconda, ma la scena se la prende tutta Stefano Gross, autore di una strepitosa rimonta dall'ottava posizione della prima frazione: terzo podio stagionale per l'azzurro, che precede il tedesco Felix Neureuther. Sesto posto per Giuliano Razzoli, 13esimo Patrick Thaler e 23esimo Manfred Moelgg.

Erano 34 anni che un russo non riusciva a trionfare in una prova di Coppa del Mondo: l'impresa è di Koroshilov, che sulla Planai si prende la palma di più veloce sia nella prima che nella seconda manche infliggendo distacchi abissali a tutti gli avversari. Il più bravo, quello che limita maggiormente i danni dopo una grandiosa rimonta nella seconda frazione, è Stefano Gross: l'azzurro risale dall'ottava posizione e si prende il secondo posto a 1"44, terminando per la terza volta sul podio nelle ultime quattro gare. Felix Neureuther, terzo a 1"51, dal punto di vista della continuità fa ancora meglio: sono sette i suoi podi in otto slalom stagionali. Al sesto posto si piazza un comunque positivo Giuliano Razzoli (2"03), mentre stupisce il clamoros crollo di Marcel Hirscher dalla quarta piazza della prima manche fino alla 14esima.