Sci, i Mondiali 2019 volano in Svezia

Sarà la cittadina svedese di Aare a ospitare i Mondiali di Sci alpino del 2019 . La comunicazione ufficiale è arrivata dal congresso FIS , a Barcellona : battuta quindi Cortina d'Ampezzo , la città italiana che ha conteso fino all'ultimo la possibilità di ospitare la rassegna. Aare torna teatro del Mondiale a solo 12 anni dall'edizione precedente, quella perfettamente riuscita del 2007 . Peccato per Cortina , peccato per l' Italia .

La svedese Aare ha battuto Cortina d'Ampezzo per un solo voto: 9 preferenze contro le 8 italiane. Questo fatto, unito alla precedente esperienza della cittadina svedese distante solo 12 anni, non è andato giù al presidente del Veneto, Luca Zaia. Presente a Barcellona al Congresso FIS, Zaia ha commentato così la notizia: "Non è sport, è un fatto scandaloso. Mi spiace per tutti i ragazzi che ahnno lavorato per questa candidatura, che era nettamente la migliore".