Sci, Discesa Crans Montana: sorpresa Fischbacher, male le azzurre

Andrea Fischbacher trionfa a sorpresa nella discesa libera in programma a Crans Montana. L'austriaca, partita col pettorale numero 29, ha sorpreso tutte le sue avversario chiudendo al comando la gara col tempo di 1'34"00, 15 centesimi in meno di Anna Fenninger. Terza Tina Maze, oro in discesa alle Olimpiadi di Sochi. Più indietro le azzurre: la migliore è Daniela Merighetti, 12esima a 1'42 di distacco dalla Fischbacher.