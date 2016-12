Sci, SuperG Kvitfjell: Jansrud show, cade Innerhofer

E' Kjetil Jansrud il dominatore del SuperG di Kvitfjell, in Norvegia. Dopo l'oro olimpico conquistato a Sochi, l'atleta di casa si conferma il più veloce della disciplina chiudendo col tempo di 1'31"39. Secondo posto per lo svizzero Patrick Kueng a 26 centesimi, terzo l'austriaco Matthias Mayer a 33. Delusione azzurra per la caduta di Christof Innerhofer, scivolato a metà gara. Nono Matteo Marsaglia, partito col pettorale numero 26.