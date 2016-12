Washington, Bebe Vio incontra Obama: "Per la prima volta non sapevo cosa dire"

18 ottobre 2016

C'è anche Bebe Vio a Washington per l'incontro alla Casa Bianca tra il premier Renzi e il presidente degli Stati Uniti Obama. La campionessa paralimpica fa parte di una delegazione italana composta, tra gli altri, da Roberto Benigni, Paolo Sorrentino e Giorgio Armani. "Ho stretto la mano al Presidente Obama e vi giuro che per la prima volta non sapevo cosa dire - scrive Bebe su Instagram -. Non ho avuto neanche il coraggio di chiedere un selfie".