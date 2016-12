Scherma, Mondiali Mosca: Fiamingo bis, oro nella spada

15 luglio 2015

Rossella Fiamingo concede il bis. Ai Mondiali di scherma in corso a Mosca, l'azzurra conquista l'oro nella spada femminile e si conferma così campionessa iridata. Ancora in Russia, come lo scorso anno a Kazan, l'atleta siciliana sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto in finale la svedese Emma Samuelson 15-5, e aver prima vinto il derby nei quarti contro Bianca Del Carretto 15-4: per l'Italia si tratta della prima medaglia.