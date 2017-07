Scherma, Mondiali di Lipsia 2017: Garozzo di bronzo

23 luglio 2017

Si ferma al bronzo nel fioretto maschile Daniele Garozzo , non riuscendo a replicare l'impresa delle olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Dopo la rimonta effettuata ai danni dello statunitense Imboden , lo schermidore cede al giapponese Saito per 15 a 12 . Niente podio per gli altri due italiani in corsa, con Foconi battuto 15-13 dal giapponese Shinikee ai quarti e con la Fiammingo sconfitta agli ottavi per 13-12 dalla polacca Nelip.

Non riesce ad arrivare a podio l'altro italiano in gara, Alessio Foconi che, dopo essere uscito vittorioso dal derby contro Cassarà agli ottavi, è stato sconfitto ai quarti 15-13 anche lui da un giapponese, questa volta Shikine. Non ha avuto miglior sorte il percorso mondiale della Fiamingo, la schermidrice italiana ha ceduto sotto i colpi della polacca Nelip non riuscendo ad andare oltre gli ottavi. Quella portata a casa da Garozzo è la quinta medaglia italiana, la terza di bronzo, dopo l'oro di Paolo Pizzo, l'argento di Alice Volpi e i bronzi di Arianna Errigo e Irene Vecchi.