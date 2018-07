Scherma, Mondiali: azzurre d'argento nel fioretto a squadre

26/07/2018

Oro sfumato per l'Italia nella gara a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina. In finale Alice Volpi (oro nell'individuale), Arianna Errigo (bronzo), Camilla Mancini e Chiara Cini si sono arrese per 45-35 agli Stati Uniti. Per le americane è la rivincita di Lipsia 2017, quando a trionfare furono le azzurre. L'Italia era giunta in semifinale grazie al successo per 45-29 sul Giappone.