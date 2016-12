Scherma, Europei Montreux: Di Francisca d'oro nel fioretto

8 giugno 2015

Continuano a regalare medaglie gli Europei di scherma di Montreaux in Svizzera. Nella quarta giornata ne arrivano ben due, entrambe dal fioretto femminile. A trionfare è la straordinaria Elisa Di Francisca che conquista l'oro battendo in finale la russa Larisa Korobeynikova col punteggio di 15-13. Per l'olimpionica di Londra 2012 si tratta del quarto titolo continentale di specialità dopo quelli del 2011, 2013 e 2014. Bronzo per la Errigo.