Scherma, Europei Montreaux: oro per il Dream Team del fioretto

11 giugno 2015

E' quasi perfetta la giornata conclusiva degli Europei di Montreaux , in Svizzera, per l'Italia della scherma, che chiude con un oro e un argento e arriva ad un bottino conclusivo di dieci medaglie . Il 'Dream Team' del fioretto femminile non tradisce, batte 45-44 la Russia in una finale thrilling e conquista il settimo titolo continentale consecutivo. I ragazzi della sciabola invece cedono 45-44 alla Germania e devono accontentarsi del 2° posto.

A Montreaux le ragazze del fioretto si confermano una garanzia per l'Italia e regalano un altro oro alla spedizione azzurra. Il quartetto con Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Martina Batini ed Arianna Errigo supera la Russia 45-44 in finale dopo una grande rimonta, partita anche dal -7. La Di Francisca, fresca di titolo individuale, ha lanciato la riscossa, la Batini l'ha proseguita mentre è stata la Errigo, bronzo a Montreaux nel singolo, a dare la stoccata decisiva nell'ultimo assalto per il settimo titolo europeo consecutivo.



Non riesce la doppietta all'Italia visto che i ragazzi della sciabola perdono in finale e si devono accontentare dell'argento. Il quartetto con Diego Occhiuzzi, Aldo Montano, Enrico Berrè e Luca Curatoli, dopo aver superato la Bielorussia nei quarti e la Romania in semifinale, ha ceduto 45-44 alla Germania campione del mondo: decisivo l'ultimo assalto di Wagner che non ha dato scampo a Montano.